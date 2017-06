Depeche Mode im Februar 2018 live in Wien

Auftritt am 4.2. in der Wiener Stadthalle

Wien – Depeche Mode kommen im Februar 2018 in die Wiener Stadthalle. Die "Global Spirit Tour" der britischen Band wurde um mehrere Termine erweitert, darunter in Wien am 4. Februar, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß. Der Vorverkauf beginnt am 23. Juni.

Die Tour, die bereits im Mai gestartet ist, begleitet das 14. Studioalbum der Band, das im vergangenen März veröffentlicht wurde. (APA, 20.6.2017)