Saisonauftakt am 22. Juli mit Rapid vs. Mattersburg

Aufsteiger LASK zu Hause gegen Admira – Im ersten Sonntag-Spiel hat Altach die Wiener Austria zu Gast

Wien – Die Fußball-Bundesligasaison 2017/18 wird am 22. Juli um 16.00 Uhr mit der Partie von Rapid gegen Mattersburg eröffnet. Das und den gesamten Spielplan gab die Liga am Dienstag bekannt. In der ersten von 36 Runden tritt am Samstag (jeweils 18.30) auch noch Meister Salzburg in Wolfsberg gegen den WAC an und Aufsteiger LASK empfängt die Admira.

Im ersten Sonntag-Spiel am 23. Juli (16.30 Uhr) hat Altach die Wiener Austria zu Gast. ORF eins überträgt dieses Spiel, wie jeweils das Sonntagsspiel, live. Sky zeigt alle Matches live. Abschließend kommt es in Graz zum Duell zwischen Sturm und dem SKN St. Pölten (19.00 Uhr).

Sollte Altach an Satschchere aus Georgien in der 1. Runde der Qualifikation für die Europa League scheitern, wird die Spielpaarung Altach – Austria auf Samstag (18.30 Uhr) verschoben. Das Spiel Sturm Graz – SKN St. Pölten würde am Sonntag bereits um 16.30 Uhr angepfiffen.

Die 20. und letzte Runde vor der Winterpause geht am 16. und 17. Dezember über die Bühne. Fortgesetzt wird die Saison dann am 3. und 4. Februar 2018. Die 36. und damit letzte Saisonrunde steigt am 20. Mai. (APA; 20.6.2017)