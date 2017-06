Puls 4: Griss-Format "Im Namen des Volkes" endet nach drei Folgen

Umreihung im Starterfeld für die Puls 4-"Sommergespräche" – Kurz kommt nach Strache

Wien – Ein Ende findet am 9. Juli das Puls 4-Format "Im Namen des Volkes" mit Irmgard Griss. Es sei indes von Anfang an auf vorerst nur drei Folgen angelegt gewesen, betont der Sender bezüglich eines Berichts in "tv-media". Bis zur Wahl im Oktober bündle man nun alle Kräfte für die entsprechende Berichterstattung – danach werde man schauen, wie und ob es mit "Im Namen des Volkes" weitergeht.

Änderungen bei den Sommergesprächen

Im Starterfeld für die Puls 4-"Sommergespräche" (jeweils um 20.15 Uhr) gibt es eine Umreihung. Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) macht unverändert den Anfang am kommenden Montag (26. Juni), dann folgt FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache (3. Juli), und am 10. Juli erst ist ÖVP-Obmann Sebastian Kurz dran.

Ingrid Felipe von den Grünen kommt am 17. Juli, Neos-Chef Matthias Strolz folgt am 24. Juli. Im Anschluss an jedes Gespräch gibt es um 21.20 Uhr "Die Analyse" mit Thomas Mohr und Manuala Raidl. (APA, 20.6.2017)