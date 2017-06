Donauinselfest: Rucksäcke, Regenschirme und Räder dürfen nicht rein

Strenge Sicherheitsvorkehrungen in Wien: Insgesamt rund 1.000 Einsatzbeamte werden von Freitag bis Sonntag am Donauinselfest im Einsatz sein. Unterstützt werden sie von 600 Securities

Wien – Wenn am Wochenende von 23. bis 25. Juni das 34. Donauinselfest über die Bühne geht, ist auch die Wiener Polizei im Großeinsatz. Insgesamt rund 1000 Einsatzbeamte, sowohl in zivil, als auch in Uniform, werden von Freitag bis Sonntag zu Luft, Land und Wasser vor Ort sein und für Sicherheit sorgen. Unterstützt werden sie von 600 Securities.

Das Sicherheitskonzept sei entsprechend der "aktuellen europäischen Sicherheitslage und Erfahrungen aus den jüngsten Vorfällen in Europa adaptiert und angepasst, heißt es von der Polizei. So soll auf die Mitnahme von Rucksäcken und großen Taschen zum größten Open-Air-Festival Europas verzichtet werden. Verboten sind zudem Glasflaschen, Regenschirme, Fahrräder, Spielzeug, Waffen und waffenähnliche Gegenstände wie etwa Taschenmesser. "Alle verbotenen Gegenstände werden ausnahmslos abgenommen", heißt es von den Veranstaltern. Für das ganze Fest kündigte die Polizei eine "lückenlose Kameraüberwachung" an.

Zufahrt nur mit Öffis

Die Zufahrt zur Donauinsel wird für private Fahrzeuge ohne Genehmigung nicht möglich sein. Stattdessen wird geraten, auf die Öffis umzusteigen. Bims und Busse dehnen ihre Betriebszeiten aus: So sind etwa die Linien 25, 26 und 31 länger im Einsatz. Die U-Bahn Linien U1 und U6 werden am Abend ausftocken: Statt 17 Zügen fahren 41, bis 2 Uhr früh im 3-Minuten-Intervall. Am Sonntag gilt – mit Ausnahmen – der normale Betriebsschluss. (ook, 21.6.2017)