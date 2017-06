Quiz: Was wissen Sie über die Donauinsel und das nach ihr benannte Fest?

Naherholung, FKK und Musik: All das kann man auf der Donauinsel haben, sofern man danach sucht. Sind Sie ein Insulaner?

Kommendes Wochenende ist es wieder so weit: Unzählige Bühnen, mehr oder weniger bekannte Sänger und Bands sowie Essens- und Marktstandln gestalten das Bild der Donauinsel um. Das Wiener Donauinselfest wird von Freitag bis Sonntag zum 34. Mal über die Bühne gehen und ist nicht nur für Wiener ein Fixpunkt der sommerlichen Festivals. Das sonst eher ruhige Erholungsgebiet wird drei Tage von feiernden Menschenmengen gestürmt, die bei elf Bühnen mitsingen und mittanzen werden.

Der Garten der Wienerinnen und Wiener

Abgesehen vom Donauinselfest ist die künstlich erbaute Insel aber vor allem Naherholungsgebiet und Garten für die Städter. Um der Urbanität zu entfliehen, braucht es nicht lange – wenige U-Bahn-Stationen trennen die Innenstadt von der Oase inmitten der Donau, wo Sportler ebenso anzutreffen sind wie Genießer und Grillmeister. In der Sonne liegen und sich Abkühlung in der Neuen Donau verschaffen, ist sowohl mit Bikini und Badehose möglich als auch ohne, denn die Donauinsel hat auch für Freunde der Freikörperkultur Platz, damit sie ihrem Hobby nachgehen können.

Was verbinden Sie mit der Insel mitten in Wien?

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit auf der Donauinsel? Was schätzen Sie an der Insel? Gehören Sie zu den Besuchern des Donauinselfests? Und vor allem: Was wissen Sie über diesen Teil von Wien und das Fest? (haju, luh, 23.6.2017)

