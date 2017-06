Infektionen im Babyalter fördern Risiko für Zöliakie

Magen-Darm-Erkrankungen im ersten Lebensjahr erhöhen das Risiko für eine spätere Gluten-Unverträglichkeit

Infektionen im frühen Kindesalter erhöhen das Risiko für eine spätere eine Gluten-Unverträglichkeit. Diesen Schluss ziehen Wissenschafterinnen und Wissenschafter des Instituts für Diabetesforschung am Helmholtz Zentrum München. Ihre Studienergebnisse wurden in der aktuelle Ausgabe des ‚American Journal of Epidemiology‘ veröffentlicht.

Bereits in vorhergehenden Publikationen hatte das Forscherteam rund um Anette-Gabriele Ziegler einen Zusammenhang zwischen frühkindlichen Infektionen und der Entstehung von Typ-1-Diabetes nachgewiesen. Das höchste Erkrankungsrisiko beobachteten sie bei Kindern mit wiederholten Atemwegsinfektionen innerhalb der ersten sechs Lebensmonate.

Nach der aktuellen Auswertung hingegen ist das Risiko, an einer Zöliakie zu erkranken, besonders hoch, wenn im ersten Lebensjahr Infektionen des Magen-Darm-Trakts aufgetreten. Menschen mit Zöliakie vertragen das Klebereiweiß Gluten nicht, das in den meisten Getreidesorten wie Weizen, Dinkel und Roggen vorkommt. Sie müssen daher den Verzehr von Lebensmitteln, die auf diesen Getreidesorten basieren, vermeiden.

Virale und bakterielle Erreger



Zu einem geringeren Grad war ein erhöhtes Erkrankungsrisiko auch im Zusammenhang mit frühen Atemwegserkrankungen nachweisbar. "Unsere Daten erlauben jedoch nicht den Schluss, ob die beobachteten Assoziationen kausal sind und beispielsweise auf Änderungen im Mikrobiom oder spezifischen Immunantworten beruhen", sagt Studienautor Andreas Beyerlein. "Allerdings sieht es so aus, dass das erhöhte Zöliakie-Risiko eher mit einer dauerhaften Entzündung des Magen-Darm-Trakts im frühen Kindesalter in Zusammenhang steht und nicht durch einen spezifischen viralen oder bakteriellen Erreger ausgelöst wird."

Die Forscherinnen und Forscher hatten anonymisierte Datensätze der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns von 295.420 Kindern, die in den Jahren 2005 bis 2007 geboren waren, ausgewertet. Berücksichtigt wurden ärztlich dokumentierte Infektionen seit der Geburt bis zum Alter von – im Mittel – 8,5 Jahren. Insgesamt entwickelten 853 Kinder eine Gluten-Unverträglichkeit, das entspricht einem Anteil von 0,3 Prozent. (red/idw, 20.6.2017)