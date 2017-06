Der "Sieg" der gesperrten Susanne Pumper

Ja, darf die denn das? Die wegen Dopingvergehen gesperrte Susanne Pumper hat ein Rennen bestritten – und als Erste beendet. Der Veranstalter hätte es verhindern können, der Anti-Doping-Agentur sind "die Hände gebunden"

Wien – Um viel wird es beim Muckenkogel-Berglauf in Lilienfeld nicht gegangen sein. "Wahrscheinlich um einen Pokal und ein Paar Würstel", vermutet Hannes Gruber, der Sportkoordinator des österreichischen Leichtathletikverbands (ÖLV). Diesen Pokal, wenn es ihn denn gab, dürfte Susanne Pumper davongetragen haben, die zu Fronleichnam das Rennen über 8,3 Kilometer in 54:55 Minuten zurückgelegt hatte. Pumper, die für den LCC Wien an den Start geht, verwies Silvia Ehm (55:33) von den Naturfreunden St. Veit an der Gölsen auf Rang zwei. Gruber und der Wiener Trainer Wilhelm Lilge, der auf seiner Facebookseite auf Pumpers "Erfolg" aufmerksam gemacht hat, würden eher Ehm als Siegerin bezeichnen. Schließlich wurde Pumper (46) als Doping-Wiederholungstäterin im April 2013 für acht Jahre gesperrt.

Diese Sperre gilt rückwirkend ab 6. März 2012, läuft also 2020 ab. Dass Pumper dennoch zum Muckenkogel-Sieg laufen konnte und ihr daraus wohl keine Konsequenzen erwachsen, erklärt sich dadurch, dass das Rennen nicht zum offiziellen ÖLV-Kalender zählt. Veranstalter Walter Zugriegel, der in Wien ein Sportartikelgeschäft ("runnersworld") führte und sich auch als Veranstalter von Laufreisen einen Namen machte, führt eine Reihe von Rennen quasi privat durch. "Das sind wilde Rennen", sagt Gruber, "die bei uns nirgends aufscheinen."

"Klare Provokation"

Zugriegel, der selbst mehr als 170 Marathons bestritt (Bestzeit 3:03 Stunden), ist laut Gruber zwar kein Big Player, aber doch ein "Insider der Laufszene". Es sei davon auszugehen, dass Zugriegel von Pumpers Dopingsperre wisse. "Er hätte ihre Teilnahme an seinem Rennen verhindern können", sagt der ÖLV-Sportkoordinator. "Was Läuferin und Veranstalter hier getan haben, ist eine klare Provokation." Zugriegel selbst war für den Standard am Dienstag nicht erreichbar.

Die Wienerin Pumper war in den Jahren vor und nach dem Jahrtausendwechsel eine auf nationaler Ebene herausragende Langstreckenläuferin. Sie holte dreißig Meistertitel, war WM-Zwölfte 1999 über 5000 Meter und 2005 Hallen-EM-Zweite über 3000 Meter. Vor der Wiener Landtagswahl 2001 engagierte sie sich unter dem Motto "Laufen mit Helene" für die FPÖ-Spitzenkandidatin Helene Partik-Pablé.

Die Lilge-Initiative

Am 9. März 2008 wurde Pumper beim "Eisbärlauf" ihres Vereins LCC Wien positiv auf EPO (Erythropoetin) getestet und für zwei Jahre gesperrt. Die Kontrollen waren auf eine Initiative von Wilhelm Lilge zurückzuführen, der damals Sportkoordinator des LCC war. Dass ihn der Verein wenige Monate später entließ und just Pumper an führender Position in die LCC-Geschäfte eingebunden wurde, führte dazu, dass nicht wenige Mitglieder dem Verein den Rücken kehrten.

Der LCC tritt nach wie vor als Veranstalter etlicher Läufe auf, er ist allerdings nicht mehr Verbandsmitglied. So gesehen gelten dem Verband auch LCC-Events als "wilde Rennen", darunter auch der Wiener Silvesterlauf, der im Vorjahr zum 40. Mal stattfand und 4500 Läuferinnen und Läufer versammelte.

Offiziell oder nicht?

Beim ÖLV betrachtet man Veranstaltungen wie den Silvesterlauf oder auch den Muckenkogel-Berglauf, auch wenn sie nicht im Verbandskalender aufscheinen, "als offizielle Sportveranstaltungen". Schließlich seien auch diese wilden Rennen, sagt Gruber, "auf behördliche Genehmigungen angewiesen". Seitens der Nada Austria (Nationale Anti Doping Agentur) sagt David Müller dem Standard: "Wir prüfen jetzt diese Sachlage." Allerdings sei beim Muckenkogel-Event schon die Ausschreibung "nur rudimentär" gewesen. Müller: "Wenn es sich um ein privates Rennen gehandelt hat, sind uns die Hände gebunden. Da kann sich der Veranstalter aussuchen, wen er starten lässt – und wen nicht."

"NR 1" statt Pumper

Wie auch Gruber und Lilge verweist Müller darauf, dass die Zweitplatzierte Silvia Ehm jedes Recht hätte, sich zu ärgern, weil ihr die gesperrte Pumper den ersten Platz weggeschnappte. Ehm war am Dienstag nicht erreichbar. Der Veranstalter war sich seiner Sache möglicherweise erst im Nachhinein nicht mehr ganz sicher. In der Ergebnisliste des Muckenkogel-Berglaufs scheint der Name Susanne Pumper jetzt nicht mehr auf. Dort firmiert die "Siegerin" unter "NR 1". (Fritz Neumann, 20.7.2017)