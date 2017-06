dpa-Gruppe steigerte Umsatz und verbessert das Angebot

In Zukunft wird an digitalen Geschäftsmodellen und den Angeboten des Basisdienst gefeilt

Hamburg/Wien – Die Deutsche Presse-Agentur hat im vergangenen Jahr den Umsatz erneut gesteigert. Deutschlands größte Nachrichtenagentur erwirtschaftete gemeinsam mit ihren Töchtern und Beteiligungen 2016 einen Gesamtumsatz von 136,2 Mio. Euro nach 133,5 Mio. Euro im Vorjahr.

Unter Berücksichtigung einer veränderten Bilanzierung betrug die reale Steigerung 0,9 Mio. Euro, was einem Plus von 0,8 Prozent entspricht. Der Gewinn der Deutschen Presse-Agentur GmbH betrug 1,39 Mio. Euro (2015: 1,8 Mio. Euro).

"2016 war ein gutes Jahr für die dpa-Gruppe. Wir haben unsere wirtschaftlichen Ziele erreicht, und wir sind bestens gerüstet für kommende Projekte", sagte der dpa-Geschäftsführer und ehemalige APA-Chef Peter Kropsch auf der Gesellschafterversammlung der Agentur in Hamburg. Die dpa habe sich für 2017 und die Folgejahre ein Programm gegeben, um ihre Kunden im Wettbewerb auf den Nachrichten- und Informationsmärkten, insbesondere bei der Erschließung digitaler Geschäftsmodelle, noch besser unterstützen zu können, sagte Kropsch weiter.

Neue Services

Zentral für den Erfolg der dpa seien laufende Verbesserungen an den Basisdiensten sowie neue Services – sowohl für Medienkunden als auch im Non-Media-Sektor, sagte dpa-Chefredakteur Sven Gösmann vor den Gesellschaftern. Durch eine Umorganisation stärke die dpa die Berichterstattung vor allem in den frühen Morgenstunden, am späteren Abend und an den Wochenenden. Seit Jahresbeginn habe die dpa zudem den internationalen Teil des Bildfunks von einem Lieferanten auf ein globales Netzwerk von Agenturpartnerschaften umgestellt. Das neue Netzwerk bietet der dpa verbesserten Zugang zu authentischem Bildmaterial und bildet die Basis für den Ausbau des Bildangebots.

Im laufenden Jahr will die dpa außerdem das Videoangebot neu gliedern. Das bereits bestehende Angebot soll gebündelt und den Videokunden einfacher zugänglich gemacht werden. Neben klassischen Beiträgen und auf junge Zielgruppen zugeschnittenen Formaten spielen dabei einzelne Sequenzen zu aktuellen Nachrichtenlagen, sogenannte Snippets, eine wesentliche Rolle, die von den dpa-Fotografen aufgenommen werden.

Auf der Gesellschafterversammlung der Nachrichtenagentur wurde am Dienstag auch der gebürtige Kärntner und Main-Post-Geschäftsführer David Brandstätter als Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Der 56-Jährige ist seit 2003 im Aufsichtsrat der dpa, seit 2014 als Vorsitzender. (APA, dpa, 20.6.2017)