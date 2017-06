Deutscher Kanzlerkandidat Schulz: Digitalisierung muss zur Chefsache werden

"Das Bundeskanzleramt muss die Digitalpolitik als Stabsaufgabe viel stärker als bisher koordinieren"

Der deutsche SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will die Digitalisierung im Falle seines Wahlsieges zur Chefsache machen. "Das Bundeskanzleramt muss die Digitalpolitik als Stabsaufgabe viel stärker als bisher koordinieren", sagte Schulz am Dienstag beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin. "Solange wir in Deutschland beim Ausbau des schnellen Internets nicht merklich vorankommen, bleibt die Digitalisierung eine akademische Debatte."

"Keine Symboldebatten"

Anspruch sei es deshalb, mit einem Investitionsprogramm bis 2025 für schnelles Internet in Stadt und Land zu sorgen. "Es muss Schluss sein mit diesen Trippelschritten, mit diesem auf Sicht fahren", sagte Schulz. "Keine Symboldebatten um ein Internetministerium helfen uns weiter. Wir müssen die Verantwortung über die digitale Zukunft bündeln." Unter einer SPD-geführten Bundesregierung werde die Digitalisierung daher Chefsache werden. (Reuters, 20.6.2017)