Luxus-Kinderwagenfirma Bugaboo vor Verkauf

Streit unter den Eigentümern

Amsterdam – Der niederländische Kinderwagenproduzent Bugaboo steht Insidern zufolge nach einem Streit unter den Eigentümern zum Verkauf. Die 1999 gegründete Firma, deren Kinderwägen unter anderem durch einen Einsatz in der US-Fernsehserie "Sex and The City" bekannt wurden, könnte rund 200 Millionen Euro bringen, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen.

Hintergrund seien Auseinandersetzungen der beiden Firmengründer Eduard Zanen und Max Barenbrug. Die Zeitung "Het Financieele Dagblad" hatte bereits vergangene Woche berichtet, die beiden ehemaligen Schwager hätten sich auf einen Verkauf verständigt. Bugaboo hat Kinderwagen für zum Teil deutlich über 1.000 Euro im Programm. (Reuters, 20.6.2017)