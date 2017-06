Homosexuelles Paar nach Regenbogenparade in Wien attackiert

Zwei Männer kurz vor Angriff von Unbekannten außerdem von Securitys aus Club geworfen

Wien – In der Wiener Innenstadt ist in der Nacht auf Sonntag ein homosexuelles Paar attackiert worden. Es werde wegen Körperverletzung gegen unbekannte Täter ermittelt, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger am Dienstag. Für Aufregung sorgte laut Medien zudem, dass die beiden jungen Männer nach einem intensiven Kuss kurz zuvor von Securitys aus der Säulenhalle des Volksgartens geworfen worden waren.

Das gab das Paar auch gegenüber der Polizei zu Protokoll, wie Keiblinger auf APA-Anfrage erläuterte. Nach dem Kuss seien die beiden von zwei Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes aus dem Club geschmissen worden. Etwa zehn Minuten später wurden die jungen Männer von Unbekannten angegriffen und leicht verletzt. Zu diesem Vorfall liegt eine Anzeige vor, gegen die Securitys werde nicht polizeilich ermittelt, betonte der Sprecher.

Der Volksgarten reagierte jedoch auf den "zutiefst bedauerlichen Vorfall", wie es auf der Facebook-Seite des Lokals hieß. Homophobe Handlungen "dulden wir weder bei unseren Gästen noch bei unseren Mitarbeitern", schrieben die Betreiber der Diskothek. "Die für uns logische und unmittelbare Konsequenz war die sofortige Entlassung der beschuldigten Sicherheitskräfte." Am Samstag hatte in Wien die Regenbogenparade für die Gleichstellung von homo- und bisexuellen, Transgender- und intergeschlechtlichen Personen stattgefunden. (APA, 20.6.2017)