Zahl von Chinas Millionären wächst weiter

Peking – Die Zahl der Millionäre in China hat sich einer Studie zufolge dank des rapiden Wirtschaftswachstums in den vergangenen zehn Jahren vervielfacht. 2016 verfügten mehr als 1,6 Millionen Chinesen über ein Anlagevermögen von mindestens 10 Mio. Yuan (1,3 Mio. Euro) – fast neunmal so viele wie im 2006, wie aus einer Umfrage der Beraterfirmen Bain Consulting und der China Merchants Bank hervorgeht.

Der Gesamtwert des Privatvermögens stieg demnach auf umgerechnet mehr als 21 Billionen Euro. Die Wachstumsrate von zuletzt 21 Prozent im Jahr werde sich aber 2017 auf voraussichtlich 14 Prozent verlangsamen. Grund sei unter anderem das abgeschwächte Wirtschaftswachstum.

Anlage im Ausland

Mehr als die Hälfte der reichen Chinesen legt mittlerweile einen Teil des Geldes im Ausland an, wie die Studie weiter zeigt. Im Jahr 2011 war das nicht einmal jeder Fünfte. Kapital aus der Volksrepublik floss dabei vor allem nach Hongkong, die USA, Australien und Kanada. Allerdings seien Hongkong und die USA zuletzt in der Gunst der Anleger gefallen.

Besonders viele Reiche seien in den großen Städten und den Regionen an der Küste anzutreffen. Die Ziele der Super-Reichen hätten sich zudem in den vergangenen Jahren verschoben. 2009 standen demnach vor allem die Vermögensbildung und Lebensqualität im Vordergrund. Mittlerweile gehe es vor allem um die Sicherung und Vererbung des Vermögens. (APA/Reuters, 20.6.2017)