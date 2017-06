Wasserleiche in Wiener Seestadt Aspern entdeckt

Mann trug Helm und Skaterhose

Wien – Eine Wasserleiche ist am späten Dienstagvormittag in der Wiener Seestadt Aspern in der Donaustadt entdeckt worden. Polizeisprecherin Michaela Rossmann bestätigte einen Bericht der Tageszeitung "Kurier" (Online-Ausgabe). Demnach wurde die Exekutive kurz nach 11.00 Uhr von dem im Wasser treibenden Toten informiert.

Zur Klärung der Todesursache wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet. Der Bereich um die U2-Station Seestadt Aspern wurde großräumig gesperrt, der Fundort lag ganz in der Nähe. Die Identität und das Alter des männlichen Opfers waren noch unklar, sagte Rossmann. Ausweise hatte der Tote offenbar nicht dabei. Laut "Kurier" handelt es sich um einen Skater, er trug einen Helm und eine Skaterhose. (APA, 20.6.2017)