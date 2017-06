OnePlus 5 mit iPhone-ähnlicher Dualkamera vorab gezeigt

Das Smartphone wird am Dienstagabend präsentiert – die Eckdaten sind bereits bekannt

Das OnePlus 5 wird am Dienstagabend vorgestellt. Doch während die Konkurrenz ihre kommenden Geräte meistens geheim hält, posaunt man das neue Modell bei OnePlus schon vorher heraus. In Indien hatte das Smartphone einen offiziellen Auftritt in einem Werbespot während dem Cricket-Turnier ICC Champions Trophy. "The Verge" hat von OnePlus sogar schon eine exklusive Preview auf das Gerät erhalten.

Fokus auf neuer Dualkamera

In dem kurzen Spot wird auf den Marktstart am 22. Juni verwiesen. Außerdem wird die Dualkamera beworben. Auf sie hat das Unternehmen besonders viel Augenmerk gelegt, das seine Geräte gerne als "Flaggschiff-Killer bezeichnet.

the indian cricketer

OnePlus habe bereits bewiesen, dass es ein schnelles Smartphone bauen kann, das die Spitzenreiter herausfordert. Nun wolle das Start-up zeigen, dass es auch eine gute Kamera entwickeln kann, schreibt "The Verge".

the verge

Ähnlich wie beim iPhone 7 Plus kommt laut dem Bericht eine Kombination aus Standard- und Teleobjektiv zum Einsatz. Die Hauptkamera bietet einen 16-Megapixel-Sensor von Sony mit f/1.7 Blende, die zweite Kamera bietet 20 Megapixel mit f/2.6 Blende. Nach Angaben des Herstellers sei das die aktuell höchstauflösende Dualkamera bei einem Smartphone. Wie beim iPhone 7 Plus bietet die Dual-Kamera eine Art optischen Zoom und einen Tiefenschärfeeffekt. Positioniert ist die Kamera nicht mehr in der Mitte der Rückseite, sondern seitlich. Dadurch ähnelt das Modell auch optisch dem großen iPhone.

Das OnePlus 5 soll etwa 500 US-Dollar kosten. (red, 20.6.2017)