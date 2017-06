Die 17 spannendsten Blockbuster-Games der E3 2017

bethesdasoftworksde

Wolfenstein 2: The New Colossus

Wer auf ein neues "Fallout" oder das nächste Singleplayer-Abenteuer der "Elder Scrolls"-Reihe seit 2011 gewartet hat, muss sich weiter gedulden. Stattdessen zeigte Bethesda eine weitere "Dishonored"-Fortsetzung, "The Evil Within 2" und VR-Ausgaben von "Fallout 4", "Skyrim" und "Doom". Erfreuliches gibt es allerdings für Shooter-Freunde: In "Wolfenstein 2" packt man wieder die spielerische Nazikeule aus. In einem "The Man in the High Castle" erinnernden, retrofuturistischen Setting macht man sich auf, die USA vom Joch der Nazibesatzung in dieser alternativen Version der Geschichtsschreibung zu befreien. Der Widerstandskampf beginnt am 27. Oktober auf Xbox One, Windows und Playstation 4.