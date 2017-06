Mexikanische Journalisten beklagen Bespitzelung durch Regierung

Das israelische Unternehmen NSO Group habe das Spionageprogramm an mindestens drei mexikanische Bundesbehörden verkauft. Nach Angaben der Firma darf Pegasus laut Vertrag nur gegen Extremisten und Kriminelle zum Einsatz kommen.

Zuvor hatte bereits die "New York Times" über die Anschuldigungen berichtet. Demnach richteten sich die Spähangriffe gegen Enthüllungsjournalisten, Anwälte, Menschenrechtler und Anti-Korruptions-Aktivisten. Dabei sei die Schadsoftware Pegasus zum Einsatz gekommen.

Mexiko-Stadt/Wien – Mehrere prominente Journalisten und Aktivisten haben die mexikanische Regierung wegen eines mutmaßlichen Spähangriffs verklagt. Die Regierung habe eine Spionagesoftware auf ihren Handys installiert und ihre private Kommunikation abgefangen, erklärte die Gruppe bei einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt.

