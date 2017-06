Isobar launcht crossmediale Kampagne für Milka

Durch eine Reihe von Sonderwerbeformen werden die "Milka Waves"-Tafeln präsentiert

Wien – Die Wiener Kreativagentur Isobar begleitet die Produkteinführung der "Milka Waves"-Tafeln, einer Kombination aus Alpenmilchschokolade, weißer Schokolade und Knusperperlen. Die Kampagne steht unter dem Motto "Sei auf einer Welle mit Milka Waves".

Besondere Elemente der crossmedialen Kampagne sind die Milka Wave-Events in fünf Städten in Österreich und Deutschland und eine Reihe an Sonderwerbeformen. So fährt zum Beispiel in Wien eine gewellte "Milka Waves"-Straßenbahn um den Ring. Darüber hinaus werden Gewinnspiele und spezielle Social Media-Aktionen veranstaltet.

Cedits zur Kampagne:

Agentur: isobar Werbeagentur GmbH | Geschäftsleitung: Helmut Kosa, Maximilian Goll | Account Director: Maximilian Goll | Account Manager: Peter Steinlechner | Creative Director: Wolfgang Kindermann/Alexander Trybus | Art Director: Ramin Yazdanpanah | Grafik: Peter Hirth, Bernhard Jakšik, Pia Lokay | Webdesign, UX/UI: Günther Feldbaumer | Web Development: Moritz Palnstorfer | Text: Wolfgang Kindermann, Alexander Trybus, Katharina Zinggl (red, 20.6.2017)