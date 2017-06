Sky erweitert Kino-Angebot im Sky Store

Ab sofort sind neue Filme bis zu zwei Wochen vor DVD-Start für Sky-Abonnenten erhältlich

Unterföhring/Wien – Mit dem Slogan "Sofort. Überall. Für immer" startet Sky in Deutschland und Österreich mit einem neuen Angebot an einzeln abrufbaren Filmen. Im Sky Store (zuvor Sky Select) können Abonnenten Kinofilme bis zu zwei Wochen vor DVD- oder Blu-ray-Start kaufen. Zusätzlich zur digitalen Version erhalten Kunden per Post automatisch wahlweise eine DVD oder Blu-ray direkt nach Hause geschickt, grundsätzlich ohne extra Versandkosten.

In einer Presseaussendung spricht Dr. Malte Probst von Sky Deutschland über langfristige Pläne: "Wir wollen die besten Filme jederzeit verfügbar machen und bis zum Ende des Jahres den Umfang von Sky Store auf über 1.000 Inhalte erhöhen. Deswegen haben wir umfangreiche Vereinbarungen mit wichtigen Partnern wie Constantin, Disney, Fox, Paramount, Sony, Studiocanal, Tele München Gruppe und Universal zum Start des Sky Store getroffen und arbeiten weiter daran, das Angebot sinnvoll zu erweitern."

Neue Angebote im Sky Store sind "John Wick: Kapitel 2", "T2 Trainspotting", "Logan – The Wolverine" (29.6.) und "Die Schöne unddas Biest" (28.7.). (red, 20.6.2017)