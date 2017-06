Die beliebtesten Reiseziele für Foodies

Aktuelle Umfrage von der Buchungsplattform Booking.com zeigt: Kulinarische Reisen sind im Trend

Dreiviertel aller weltweit Reisenden plant ihre nächste Reise an einem Ort zu verbringen, der für gutes Essen und Trinken bekannt ist. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Booking.com in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Norstat unter mehr als 12.000 Befragten. Daraus hat die Buchungsplattform die besten Ziele für Foodies zusammengestellt.

Die Liste mit Städten, die bei Booking.com besonders für das Thema "Essen" auszeichnet werden, zeigt die weltweite Vielfalt. Von Dim Sum, Kau Kee mit Rinderbrust oder Wan-Tan-Nuden in Hong Kong (Platz 1) über Coxinha de Frango (fritiertes brasilianisches Hühnchen) in São Paulo (Platz 2) hin zu Sangria und Tapas in Valencia (Platz 14) findet sich auf der Liste viel Inspiration für den nächsten kulinarischen Trip. (red, 23.6.2017)

1. Hongkong, China

foto: booking.com

2. São Paulo, Brasilien

foto: booking.com

3. Tokio, Japan

foto: booking.com

4. Athen, Griechenland

foto: booking.com

5. Kuala Lumpur, Malaysia

foto: booking.com

6. Melbourne, Australien

foto: reuters/jason reed

7. Bangkok, Thailand

foto: ap/sakchai lalit

8. Granada, Spanien

foto: booking.com

9. Las Vegas, USA

foto: booking.com

10. Buenos Aires, Argentinien

foto: reuters/marcos brindicci

11. Singapur, Singapur

foto: booking.com

12. Warschau, Polen

foto: booking.com

13. Porto, Portugal

foto: booking.com

14. Valencia, Spanien

foto: booking.com

15. Florenz, Italien