Race Across America: 520 Kilometer Vorsprung für Strasser

Ein Fotofinish dürfte es beim Non-Stop-Rennen durch die USA nicht werden

Annapolis (Maryland) – Der weiterhin klar führende Steirer Christoph Strasser wird am Mittwochabend im Ziel des Race Across America in Annapolis erwartet. Der dreifache Gewinner des Non-Stop-Rennens durch die USA lag nach vier Fünftel der fast 5.000-km-Strecke 520 Kilometer vor dem Tiroler Patric Grüner überlegen an der Spitze. Seit dem Start vor sieben Tagen kam Strasser mit nur fünfeinhalb Stunden Schlaf aus. (APA; 20.6.2017)