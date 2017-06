Vier Verwandte des Angreifers nach Attacke in Paris festgenommen

Vater, Bruder, Ex-Frau und Schwägerin des 31-Jährigen in Gewahrsam – Angreifer war Behörden als Islamist bekannt

Paris – Nach der Attacke auf Polizisten auf den Champs-Élysées in Paris sind vier Verwandte des Angreifers festgenommen worden. Der Vater, der Bruder, die Ex-Frau und die Schwägerin des 31-Jährigen seien am Montag in Gewahrsam genommen worden, verlautete am Dienstag aus Justizkreisen. Zuvor seien sie von der Polizei verhört worden.

Der bewaffnete Mann hatte am Montag auf dem Prachtboulevard mit seinem Auto ein Polizeifahrzeug gerammt. Das Fahrzeug des Angreifers ging in Flammen auf, der Schwerverletzte starb kurz darauf. Beamte oder Passanten wurden bei der Attacke nicht verletzt.

Behörden als Islamist bekannt

Bei dem Attentäter handelte es sich um einen 31-Jährigen, der den französischen Behörden seit 2015 als radikaler Islamist bekannt war, wie aus Ermittlerkreisen verlautete. Seine Familie gehört demnach der Salafistenszene an. (APA, 20.6.2017)