Cannes-Grands-Prix an Fearless Girl, Twitter, Burger King, Boost Mobile

Gewinner in Kategorien PR, Outdoor, Print & Publishing, Promo & Activation – Kein Löwe für Stiegl-Shortlist-Nominierung von Demner, Merlicek & Bergmann – Gewinner als Download

Cannes/Wien – Am Montagabend wurden beim Werbefestival in Cannes die Löwen in den Kategorien PR, Outdoor, Glass, Print & Publishing, Promo & Activation vergeben. Österreich war wie berichtet in der Kategorie Outdoor mit einer Arbeit für die Privatbrauerei Stiegl von Demner, Merlicek & Bergmann auf der Shortlist vertreten. Diese Kampagne war den Juroren keinen Löwen wert.

Bei Outdoor vergab die Jury zwei Grands Prix: Erfolgreich waren die Hashtag-Kampagne von Twitter und McCann New York für die Bronzestatue "Fearless Girl".

Das "Fearless Girl" von McCann New York holte auch in den Kategorien PR und Glass den Grand Prix:



Der Promo & Activation-Grand Prix geht ebenfalls in die USA, die Agentur 180LA verwandelte für ihren Kunden Boost Mobile Shops in Wahllokale.

In der Kategorie Print & Publishing schaffte die Agentur David aus Miami für den Kunden Burger Kind den Grand Prix, ausgezeichnet wurden die Sujets "Oregon", "Pennsylvania" und "Aviano".

Zuvor wurden bereits die Gewinner in der Kategorie Health & Wellness bekanntgegeben, hier war "Meet Graham" erfolgreich, die Kampagne für die Transport Accident Commission Victoria in Australien von Clemenger BBDO schaffte hier den Grand Prix. Nicht unumstritten, die Idee sei nicht neu, sagen Kritiker. Die Kampagne sei einer Anti-Raucher-Werbung aus den 1980er-Jahren sehr ähnlich.

Young-Lions-Silber für Österreich

Aus heimischer Sicht gab es bisher einmal Silber. Und das beim Nachwuchsbewerb Young Lions. Wie berichtet holten dort Jonas Weber (Freelancer) und Leo Scheichenost (HFA Studios) Silber in der Printkategorie. Ihre Aufgabe war es, eine Anzeige für die Social-Action-Plattform "Global Citizens" zu entwerfen. Die Plattform versteht sich als globale Bewegung gegen Armut, die Kampagne sollte zum Handeln aufrufen. (red, 20.6.2017)