Thiem nimmt in Halle die erste Hürde

Der Österreicher setzt sich gegen den starken Qualifikanten Maximilian Marterer aus Deutschland in zwei Sätzen durch

Halle – Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat seinen Start in die Rasen-Saison erfolgreich gestaltet. Der 23-Jährige gewann am Montagabend sein Erstrundenspiel beim ATP-500-Turnier von Halle gegen den deutschen Qualifikanten Maximilian Marterer 7:5,6:3. Im Achtelfinale trifft Thiem am Mittwoch oder Donnerstag auf den Sieger der Dienstag-Duells des Niederländers Robin Haase mit dem Spanier David Ferrer.

Zehn Tage nach dem gegen den späteren spanischen Turniersieger Rafael Nadal verlorenen French-Open-Halbfinale zeigte Thiem in seinem ersten Match gegen den Weltranglisten-122. noch nicht sein bestes Rasen-Tennis. Marterter war auch immerhin mit der Praxis von drei Matches auf diesem Untergrund in die Partie gegangen. Die Qualifikation hatte der 22-Jährige ohne Satzverlust überstanden. Ein Match auf der ATP-Tour hat der 1,91-m-Mann bisher aber noch nicht gewonnen.

Starker Marterer

Thiem startete mit einem Service-Spiel zu Null, vergab bei einer 2:1-Führung zwei Breakbälle und wehrte unmittelbar darauf zwei Chancen auf Service-Durchbruch des Lokalmatadors ab. Danach deutete viel auf ein Tiebreak hin. Doch der voraus-servierende Thiem erarbeitete sich bei 6:5 zwei Satzbälle, von denen er den ersten verwertete. Entscheidend im zweiten Satz war die Abwehr dreier Breakbälle von Thiem bei 1:1 und das folgende Break des Niederösterreichers zum 3:1.

Im letzten Spiel des 85-Minuten-Matches hatte der Weltranglisten-Achte aus Lichtenwörth noch zwei Breakbälle abzuwehren, nachdem er zwei von insgesamt acht Doppelfehler eingestreut hatte. Mit 51 Prozent beim ersten Aufschlag war die Service-Leistung auch insgesamt verbesserungswürdig. Immerhin gelangen dem als Nummer zwei gesetzten Thiem sieben Asse. Marterer wiederum bot ganz gefälliges Rasen-Tennis, ließ allerdings zu viele Chancen ungenutzt.

Gegen den Weltranglisten-42. Haase hat Thiem ein Head-to-Head von 2:2, wobei er die jüngsten beiden Vergleiche mit dem 30-Jährigen gewonnen hat – zuletzt heuer in Monte Carlo. Das einzige Duell mit dem auf Position 37 zurückgefallenen, 35-jährigen Ferrer hat Österreichs in Halle vom Südafrikaner Gary Muller betreute Nummer eins 2016 im Viertelfinale von Rio de Janeiro ebenso auf Sand glatt gewonnen. Am Dienstag wird Thiem mit dem Deutschen Philipp Kohlschreiber im Doppel antreten. (APA, 19.6.2017)