Netflix-Serie "Glow": Setz deine innere Kriegerin frei

foto: netflix

Glow sei "das Beste, das mir je passiert ist", schwärmt die Schauspielerin und Sängerin Kate Nash beim Interview in London. "Frauenwrestling ist so anders, so schräg, die 1980er, die Farben, die Optik!" Nash spielt an der Seite von Alison Brie, Serienfreunden gut bekannt als Trudy Campbell in "Mad Men".

Wie nahe Wirklichkeit und Fiktion beieinanderliegen, erfuhr Brie am eigenen Leib, als sie sich um den Part bewarb: "Nach Mad Men kamen viele Angebote für Rollen, aber Glow war die Show, die ich wollte, wurde aber abgelehnt, man glaubte, ich sei nicht bereit dazu. Natürlich wollte ich die Rolle deshalb umso mehr." Brie nahm die Serienmacherinnen quasi in den Würgegriff, ließ nicht locker, nach vier Auditions hatte sie die Rolle: "Ich fühlte mich wie meine Figur, unterbewertet, und wollte unbedingt beweisen, dass ich ihr gewachsen bin."

Verliebt ins Schaucatchen

Und so darf sie in vorerst zehn Folgen die zarte Schauspielschulabsolventin mimen, die sich manchmal überlegen fühlt, die im nächsten Moment von den bodenständigeren Mitstreiterinnen gnadenlos zerlegt wird. "Ich bin verliebt in diese Rolle", sagt Brie. Das Schaucatchen liebgewonnen hat auch Betty Gilpin, die sich wohltuend an ihre Ausbildung erinnert: "Wrestling ist dem absurden Theater so ähnlich." Ihre Figur Debbie ist eine frühere Soap-Opera-Schauspielerin und Mutter eines Kleinkindes. Am Beginn glaubt sie sich abgesichert und geliebt, bevor es anders kommt und sie sich auf die Füße stellt.