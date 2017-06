"Rosenheim-Cops" mit Staatsmedaille für Innere Sicherheit geehrt

Seriendarsteller würden dem "Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit" helfen

München/Wien – Drei Schauspieler der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" sind am Montag mit der Bayerischen Staatsmedaille Innere Sicherheit ausgezeichnet worden. Max Müller, Marisa Burger und Alexander Duda "mehrten durch ihre Darstellung auf sympathische Weise das Ansehen der Polizei in der Öffentlichkeit", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München.

"Als falscher Polizist" erwarte man diese Auszeichnung erst einmal nicht, sagte der gebürtige Kärntner Müller. Er und die Kollegen hätten sich dann aber sehr gefreut.

Die Staatsmedaille wurde zum fünften Mal verliehen. Der "Stern der Sicherheit" zeichnet Menschen für ihre außergewöhnlichen Verdienste um die Innere Sicherheit aus. Zu den insgesamt zehn Preisträgern in diesem Jahr zählten auch der ehemalige Münchner Polizeipräsident Roland Koller, ein ehrenamtlicher Feuerwehrmann sowie eine Seniorin, die sich seit mehr als 25 Jahren ehrenamtlich für Verkehrssicherheit einsetzt. (APA, 19.6.2017)