TV- und Radiotipps für Dienstag, 20. Juni

23.15 ASYL kreuz und quer: Dänischer Albtraum Mit 15 Jahren kommt Wasiullah in Dänemark an – nach einer traumatischen Flucht aus Afghanistan durch halb Europa. Der Film zeigt einen jungen Menschen, der auf der Suche nach einer neuen Heimat ist und doch nie ankommen darf. Denn sein Asylantrag wird wiederholt abgelehnt. Bis 0.05, ORF 2

22.45 GÖTZ GEORGE George (D 2013, Joachim A. Lang) Götz George spielt seinen Vater, den Schauspieler Heinrich George. Joachim Lange verbindet Spielszenen, Archivmaterial sowie Interviews und thematisiert auch Heinrich Georges Verstrickung in das Naziregime, denn er brillierte nicht nur auf der Bühne, sondern wirkte auch in Propagandafilmen wie Jud Süß mit. Bis 0.40, RBB

21.05 POLITIK Report 1) Arnold Schwarzenegger, Hollywoodstar und Exgouverneur von Kalifornien, kommt am Dienstag zum internationalen Klimagipfel nach Wien. Im Interview mit Susanne Schnabl erklärt er gemeinsam mit Laurent Fabius, Exaußenminister von Frankreich und Vorsitzender der Pariser Klimakonferenz, seine Pläne für das Klima. 2) Chefsache Eurofighter. 3) Mangel an Kinderpsychiatern. 4) Wem gehört die Straße? Bis 22.00, ORF 2

20.15 TIERE Universum: Undercover unter Tieren (1/4) Um tiefe Einblicke in das Leben von Wildtieren zu ermöglichen, kommen sogenannte "Animatroniks" zum Einsatz: täuschend naturgetreu nachgebaute ferngesteuerte Tierpuppen. In der ersten Folge mischen sie sich unter Affen, Elefanten, Krokodile, Wildhunde und Pinguine, um herauszufinden, welche Gefühle diese Tiere einander entgegenbringen. Bis 21.05, ORF 2

Radiotipps

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Die "stille" Sucht. Über Medikamentenabhängigkeit Roland Mader, Psychiater am Anton-Proksch-Institut, ist zu Gast bei Natasa Konopitzky. Bis 13.55, Ö1

16.05 FEATURE

Tonspuren: "Man kann hier nicht schreiben, ohne sich die Hand zu verbrennen". Asli Erdogan und die Türkei Eva Roither hat die zuletzt inhaftierte und unter Anklage stehende Schriftstellerin und Journalistin Alsi Erdogan in Istanbul besucht. Bis 16.45, Ö1

18.25 REPORTAGE

Journal-Panorama: Irak Erst vor kurzem kündigte die Regierung in Erbil der autonomen Region Kurdistan im Nordirak ein Referendum an: Am 25. September soll die Bevölkerung über die Errichtung eines eigenen Staates abstimmen. Bis 18.55, Ö1

19.00 MAGAZIN

Homebase: Amy Schumer Mit ihrer Comedyserie Inside Amy Schumer thematisiert die gleichnamige US-Komikerin regelmäßig Tabus und Sexualklischees, unter denen Frauen leiden. Bis 21.00, FM4

19.05 WISSENSCHAFT

Dimensionen: We just wanted to go 1955 formierte sich erstmals ein Frauenteam und reiste nach Nepal, um bisher unerforschte Gletscher zu erkunden. "We just wanted to go", erklärten die drei Schottinnen. Bescheidene Zurückhaltung und Abschwächung der eigenen Leistung sollte die Geschichte des Frauenalpinismus über Jahrzehnte charakterisieren. Bis 19.30, Ö1

21.00 MAGAZIN

Auf Laut: Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt Zu Gast bei Claus Pirschner sind Anna Fellner – sie arbeitet beim Roten Kreuz in der Speisenzustellung – und Gerhard Moutvitz – er jobbt in einem Copyshop in Wien. Bis 22.00, FM4 (Oliver Mark, 20.6.2017)