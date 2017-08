Rezept: Spare-Ribs mit Potato Wedges & Fenchelsalat

Spare-Ribs grillen ist nicht schwer. Ob man sie davor kocht oder nicht – dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Wer sie nur kurz auf dem Griller rösten will, der kocht sie vor – hier haben wir die Spare-Ribs auf Anregung unseres Fleischers in dunklem Bier gegart, was ihnen eine süßliche Malznote verleiht. Dass Spare-Ribs mittlerweile nicht mehr ganz billig sind, liegt schlicht daran, dass sie schwer in Mode sind. Vor wenigen Jahrzehnten konnte man sie noch zum Spottpreis erwerben.

Zum Kochen von 1,5 kg Spare-Ribs (die Haut am besten schon vom Fleischer abziehen lassen) braucht man 1 l dunkles Bier, 1/2 l Wasser, 6 Knoblauchzehen, 10 Pfefferkörner, 1 TL Salz.

Glasur: 1 EL gehackter frischer Ingwer, 1 EL gehackter Knoblauch, 1 TL Senfpulver, 1 TL Salz, 1/2 TL Pfeffer, 50 g brauner Zucker, 1 Schöpfer Sud vom Kochen der Spare-Ribs, 1-2 EL Ketchup, etwas Tomatenmark, 1 kl. Chilischote, im Mörser zerkleinert

Potato Wedges: 4 Kartoffeln, 2 Knoblauchzehen, einige Rosmarinnadeln, Salz, Paprikapulver, Olivenöl.

Für den Fenchelsalat: 1 große Fenchelknolle, 1/2 rote Zwiebel. Öl, Zitronen- oder Orangensaft