Schweden: Schwitzen im goldenen Riesen-Ei

In Schweden kann man von Juli bis September in einem riesigen goldenen Ei schwitzen

Ein ganz spezielles Saunaerlebnis kann man in Nordschweden erleben. Wer über Off the Map-Travel eine Reise bucht, kann dann nämlich in einem riesigen goldenen Ei schwitzen, das sich mit Sonnenenergie aufheizt. Dennoch: Um ordentlich auf Temperatur zu kommen, befindet sich im Inneren auch ein Holzofen.

Es handelt sich dabei um eine Pop-up-Sauna, die beweglich ist und von Juli bis September in die arktische Landschaft rund um Kiruna zu finden sein wird. (red, 20.6.2017)