Großfusion in US-Ölbranche: EQT kauft Rice für 6,7 Milliarden Dollar

Der US-Konzern übernimmt damit seinen Konkurrenten

Bangalore – In der US-Energiebranche kommt es zu einer Milliardenfusion. Der Öl- und Gaskonzern EQT kündigte am Montag die Übernahme des Konkurrenten Rice Energy an.

Der Kaufpreis wurde auf 6,7 Milliarden Dollar (rund sechs Milliarden Euro) beziffert. EQT will ihn sowohl in bar als auch in Form von Aktien begleichen. Die Rice-Anteilseigner sollen 27,05 Dollar je Aktie erhalten. Das ist nach Reuters-Berechnungen ein Aufschlag von gut 37 Prozent auf den Rice-Schlusskurs am Freitag. (Reuters, 19.6.2017)