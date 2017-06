Die günstigsten Reiseziele für den Sommer 2017

Die Reisesuchmaschine checkfelix.com hat die Preise der günstigsten Sommerziele der Österreicher verglichen und verrät, wo Urlauber am meisten für ihr Reisebudget bekommen

Der Sommer ist auch endlich in Österreich angekommen und für viele Österreicher steht der lang ersehnte Urlaub direkt vor der Tür. Doch Flüge, Hotels und andere Urlaubsausgaben können die Reisekassa schneller belasten als einem lieb ist. Die Reisesuchmaschine Checkfelix.com hat analysiert, in welchen Ländern man am meisten Urlaub für sein Geld bekommen.

Dafür wurden die durchschnittlichen Kosten für einen Hin- und Rückflug, Hotelaufenthalt und Mietwagen, sechs Mahlzeiten in einem lokalen Restaurant, ein Museumsticket, drei Cocktails am Strand oder in einer Bar sowie ein kleines Souvenir miteinander verglichen.



Die fünf günstigsten europäischen Sommerziele 2017

Urlauber, die gerne innerhalb Europas reisen möchten, finden auf den obersten Rängen der günstigsten europäischen Reiseziele zwei osteuropäische Destinationen. Im Gesamtvergleich ist eine Woche Urlaub in Bukarest dank günstiger Flugpreise ab Österreich sowie günstigen Preisen in Restaurants mit insgesamt 814 Euro am erschwinglichsten.

grafik: checkfelix Die günstigsten europäischen Destinationen im Überblick.

Die polnische Hauptstadt Warschau sichert sich mit durchschnittlichen Kosten in Höhe von 933 Euro für eine Woche Urlaub den zweiten Platz im europäischen Vergleich. Zusätzlich profitieren Urlauber hier noch einmal von besonders günstigen Verpflegungskosten und unschlagbaren Cocktailpreisen.

Für Mahlzeiten im Restaurant oder Museums-Tickets zahlen Reisende im spanischen Valencia im Vergleich durchschnittlich am meisten: Der Museumseintritt kostet hier in der Regel 23 Euro. Jedoch ist Valencia, die Heimatstadt der Paella, ab Österreich bereits mit durchschnittlich 173 Euro relativ günstig erreichbar.

Während Berlin vor allem mit günstigen Flugverbindungen ab Österreich punktet, schlagen Übernachtungen im 4-Sterne-Hotel mit durchschnittlich 628 Euro für eine Woche am meisten zu Buche. Für einen Museumsbesuch zahlen Reisende in der deutschen Hauptstadt durchschnittlich unter 10 Euro. Auf Rang 5 folgt die griechische Stadt Thessaloniki.

Die fünf günstigsten Sommerziele 2017 weltweit

Bei den günstigsten Reisezielen außerhalb Europas schafft es Casablanca auf das Siegertreppchen. In der marokkanischen Metropole können Reisende bereits um durchschnittlich 1.014 Euro in die einmalige Atmosphäre der kleinen Gässchen eintauchen und sich von den orientalischen Düften auf den Märkten verzaubern lassen. Die Stadt punktet vor allem mit günstigen Flug- und Übernachtungspreisen.

grafik: checkfelix Die günstigsten weltweiten Destinationen im Überblick.

Dubai schafft es diesen Sommer auf Platz 2 der günstigsten Reiseziele auf der Fernstrecke. Die Stadt der Superlative, des Luxus und des Glamours ist für Reisende erstaunlich erschwinglich. Eine Urlaubswoche im Emirat kostet durchschnittlich gerade einmal 1.185 Euro. Auch zahlreiche Reise-Klassiker in Südostasien schaffen es heuer unter die Top 5 der günstigsten Fernreiseziele.

Auch wenn die Flugpreise nach Phuket City (Platz 3, 658 Euro), oder Koh Samui (Platz 5, 757 Euro) tendenziell etwas höher liegen, überzeugt besonders Phuket mit unschlagbar günstigen Preisen von durchschnittlich 30 Euro bei der Verpflegung vor Ort. Auf dem vierten Platz landet übrigens Hongkong, das mit Gesamtkosten von 1.775 Euro nur knapp hinter Koh Samui liegt. (red, 19.6.2017)