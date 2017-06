Nyon – Der SCR Altach startet sein Europacup-Abenteuer in Georgien. Die Vorarlberger müssen in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League zu Tschichura Satschchere, ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Der Vierte der vergangenen Bundesliga-Saison tritt am 29. Juni auswärts an. Das Rückspiel steigt am 6. Juli in Altach. (APA, 19.6.2017)