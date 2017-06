Brand in Asylunterkunft in Mistelbach

Feuerwehr brachte zehn Personen ins Freie – Verdacht der Brandstiftung

Mistelbach – Nach einem Brand in einer Asylunterkunft in Mistelbach in der Nacht auf Montag steht ein Mann unter Verdacht der Brandstiftung. Er befinde sich in Verwahrung auf der Polizeiinspektion, teilte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Er soll mit einem Feuerzeug herumgelaufen sein, erklärte die Exekutive und bestätigte damit einen Bericht des ORF Niederösterreich.

Die Nationalität des Verdächtigen sei vorerst unklar, hieß es. Er soll dem Bericht zufolge einen verwirrten Eindruck gemacht haben.

Das Feuer war kurz nach 2.30 Uhr im Eingangsbereich des Gebäudes entdeckt worden. Die Bewohner des Hauses – insgesamt zehn Männer, Frauen und Kinder – wurden von Feuerwehrmitgliedern teilweise auch über den Balkon ins Freie gebracht, teilte die Polizei am Montag mit. Zur Kontrolle wurden alle Betroffenen in das Landesklinikum Mistelbach gebracht. (APA, 19.6.2017)