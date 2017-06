Preise für Mallorca-Urlaube auf Rekordhoch

Hoteliers auf der Ferieninsel erwarten eine Rekordsaison bis November, Hotels sind fast vollständig ausgelastet

Palma de Mallorca – Die Hoteliers auf der Baleareninsel Mallorca erwarten ein Rekordjahr. Seit April gebe es einen regelrechten Ansturm auf die Zimmer, bis einschließlich November seien bereits jetzt zahlreiche Hotels ausgebucht, berichtete die "Mallorca Zeitung" am Montag. Eine Nebensaison im klassischen Sinne scheine es in diesem Jahr nicht zu geben: "Noch nie war die Auslastung so komplett, die Preise so hoch und die Saison so lang", hieß es.

Für die Hochsaison im Juli und August seien sogar 92 Prozent der Hotels komplett. Die restlichen Zimmer würden zu Höchstpreisen angeboten. Bereits seit Anfang Juni sei kaum noch ein Bett unter 200 Euro zu finden. Derzeit gebe es nur noch in etwa 120 der rund 700 geöffneten Hotels "das ein oder andere Zimmer", so das Blatt.

Mallorca ist mit seinem mediterranen Klima vor allem bei deutschen und britischen Touristen beliebt. Momentan herrscht herrliches Strandwetter mit Temperaturen von mehr als 30 Grad. (APA, 19.6.2017)