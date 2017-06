Champions-League-Quali: Zwei mögliche Gegner für Salzburg

Die Auslosung zur zweiten Runde in der Königsklasse brachte dem österreichischen Meister Machbares: Hibernians Malta oder FCI Tallinn

Nyon – Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg steigt gegen einen Erstrunden-Sieger in die Champions-League-Qualifikation ein. Die Salzburger treffen in der zweiten Quali-Runde entweder auf Maltas Meister Hibernians FC oder auf FCI Tallinn aus Estland. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Spieltermine für die zweite Runde sind der 11./12. sowie 18./19. Juli. Salzburg tritt im Hinspiel zuerst auswärts an. Für den Einzug in die Gruppenphase der Champions League wären danach noch zwei weitere Runden zu überstehen. (APA; 19.6.2017)