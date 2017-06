Champions-League-Quali: Zwei mögliche Gegner für Salzburg

Die Auslosung zur zweiten Runde in der Königsklasse brachte dem österreichischen Meister Machbares: Hibernians Malta oder FCI Tallinn

Nyon – Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg steigt gegen einen Erstrunden-Sieger in die Champions-League-Qualifikation ein. Die Salzburger treffen in der zweiten Quali-Runde entweder auf Maltas Meister Hibernians FC oder auf FCI Tallinn aus Estland. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Spieltermine für die zweite Runde sind der 11./12. sowie 18./19. Juli. Salzburg tritt im Hinspiel zuerst auswärts an. Für den Einzug in die Gruppenphase der Champions League wären danach noch zwei weitere Runden zu überstehen. (APA; 19.6.2017)

Die Paarungen der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League (Spieltermine 11./12. sowie 18./19. Juli):

Hibernians FC (MLT)/FCI Tallinn (EST) – Red Bull Salzburg (AUT)

HNK Rijeka (CRO/Gorgon) – The New Saints FC (WAL)/Europa FC (GIB)

Apoel Nikosia (CYP) – F91 Düdelingen (LUX)

Zalgiris Vilnius (LTU) – Ludogorez Rasgrad (BUL)

Karabach Agdam (AZE) – FC Samtredia (GEO)

FK Partizan Belgrad (SRB) – Buducnost Podgorica (MNE)

FC Sheriff Tiraspol (MDA) – FK Kukesi (ALB)

FC Astana (KAZ) – FK Spartaks Jurmala (LAT)

FC BATE Borisow (BLR) – Alaschkert FC (ARM)/FC Santa Coloma (AND)

MSK Zilina (SVK) – FC Kopenhagen (DEN)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) – Honved Budapest (HUN)

Malmö FF (SWE) – Vardar Skopje (MKD)

Zrinjski Mostar (BIH) – NK Maribor (SLO)

Dundalk FC (IRL) – Rosenborg Trondheim (NOR)

FH Hafnarfjördur (ISL) – Vikingur (FRO)/Trepca 89 (KOS)

Linfield FC (NIR)/SP La Fiorita (SMR) – Celtic Glasgow (SCO)

IFK Mariehamn (FIN) – Legia Warschau (POL)

Die weiteren Spieltermine:

3. Runde: 25./26. Juli und 1./2. August

Play-off: 15./16. und 22./23. August