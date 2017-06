ÖFB-Talent Posch erhält Profivertrag bei Hoffenheim

Der 20-jährige Verteidiger unterschreibt bis 2020

Sinsheim – Der österreichische Nachwuchs-Teamspieler Stefan Posch hat beim deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim einen Profivertrag erhalten. Der 20-jährige Verteidiger unterschrieb bis 2020, gab der in der Champions-League-Qualifikation startberechtigte Verein am Montag bekannt.

Der Steirer wechselte im Sommer 2015 von Admira Wacker zu Hoffenheim und war in der Meisterschaft am 18. Februar gegen Darmstadt erstmals in den Kader berufen worden. Posch ist aktuell U21-Teamspieler und wird in der Vorbereitung unter Coach Julian Nagelsmann das Training mitmachen. (APA, 19.6.2017)