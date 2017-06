Bildungsreform: Regierung einigt sich mit den Grünen

Schulautonomiepaket soll nun in den Nationalrat eingebracht werden

Wien – Die Regierungsparteien haben sich mit den Grünen über das Schulautonomiepaket geeinigt. Das bestätigten Vertreter der drei Parteien Montagvormittag der APA. Die Eckpunkte des Übereinkommens sollen gegen Mittag im Parlament bekanntgegeben werden.

Zuvor war wochenlang über das Schulpaket verhandelt worden. Die Regierung hatte sich bereits vor Monaten geeinigt, für die Verabschiedung der Reform ist jedoch eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat erforderlich und damit die Zustimmung von FPÖ oder Grünen. Letztere verlangten dafür unter anderem die Ermöglichung einer Modellregion zur Gesamtschule in Vorarlberg.

Sondersitzung im Parlament

Währenddessen läuft im Nationalrat derzeit eine Sondersitzung zum Thema: Das zuvor befürchtete Scheitern der Bildungsreform hatte die Neos zu einem dringlichen Antrag bewogen. Sie fordern darin unter anderem, dass die "Partei- und Machtpolitik" im Schulsystem beendet und die zersplitterte Kompetenzenlage vereinheitlicht wird.

Bereits vor der Einigung zwischen SPÖ, ÖVP und Grünen gab es einige Punkte, die außer Streit standen. So sind etwa sogenannte "Schulcluster" geplant: Bis zu acht Schulen oder 2.500 Schüler und Schülerinnen können demnach zusammengelegt werden. Vom Schulerhalter erzwungen werden kann diese Fusion im Pflichtschulbereich dann, wenn die Schulen nicht mehr als fünf Kilometer voneinander entfernt liegen, die Schülerzahlen sinken und weniger als hundert Schüler pro Standort betroffen sind.

"Clusterleiter" mit mehr Mitspracherecht

Auch Neue Mittelschulen und Gymnasien sollen durch das neue Paket fusionieren können, wenn die Lehrer der Standorte zustimmen. Der Clusterleiter soll einen Großteil der Verwaltung übernehmen, und an den einzelnen Schulen soll es statt Direktoren nur Bereichsleiter geben, die mehr unterrichten als Direktoren derzeit.

Außerdem bekommt der Cluster- oder Standortleiter mehr Mitsprache bei der Wahl der Lehrerinnen und Lehrer, er kann die Gruppengröße flexibel festlegen, weil die Klassenschülerhöchstzahl wegfällt – wobei es zuvor geheißen hatte, dass ein Durchschnittswert von 25 Schülern pro Klasse in jedem Bundesland in der Verfassung verankert werden soll. Eingeführt werden sollen auch Bildungsdirektionen, die die Landesschulräte ersetzen und die Landes- und Bundesschulen gemeinsam verwalten.

Pinke Protestaktion

Die Neos starteten am Montagvormittag noch vor der Einigung eine Protestaktion am Ballhausplatz. Parteichef Matthias Strolz kritisierte dort vor allem die Bildungsdirektionen, denn "dadurch werden auch weiterhin die Landeshauptleute in den Klassenzimmern stehen, aber mit dem Parteibuch und nicht mit dem Schulbuch". Den Grünen werfen die Pinken vor, die Machtpolitik der Regierungsparteien zu unterstützen.

Doch nicht nur in der Bildungsreform gibt es einen Durchbruch: SPÖ und ÖVP sind sich auch bei den medizinischen Primärversorgungseinheiten einig und wollen am Montag einen gemeinsamen Initiativantrag einbringen. Die Behandlung im Gesundheitsausschuss ist für Mittwoch vorgesehen, der Nationalratsbeschluss für kommende Woche. (APA, mika, au, 19.6.2017)