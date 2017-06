Investmentbanker Michael Treichl gestorben

Der Bruder von Erste-Chef Andreas Treichl soll sich das Leben genommen haben

Der Investmentbanker Michael Treichl ist am Wochenende gestorben, bestätigen Personen aus dem Familienumfeld. Der vier Jahre ältere Bruder von Erste-Group-Chef Andreas Treichl hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. Informationen des "Kurier", wonach Treichl freiwillig aus dem Leben geschieden sei, wurden vorerst nicht bestätigt.

Michael Treichl hatte an der Harvard Business School studiert und arbeitete dann als Investmentbanker in den USA. Anfang der 1990er-Jahre ging er nach London und Düsseldorf, wo er in das Beteiligungsgeschäft einstieg. In Österreich wurde er mit Engagements bei HTM (Head-Tyrolia-Mares) und Meinl International Power, bei der auch Karl-Heinz Grasser tätig war, bekannt.

Zuletzt geriet Treichl wegen des Brands seines südenglischen Wohnsitzes Parnham House in die Schlagzeilen. Das gut 500 Jahre alte Anwesen, eines der ältesten der Grafschaft Dorset, brannte Mitte April bis auf die Steinfassade ab. Treichl wurde im Zuge der Ermittlungen kurzzeitig verhaftet, dann aber ohne Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt. (red, 19.6.2017)