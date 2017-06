Alle drei NHL-Österreicher für Las Vegas verfügbar

Vanek, Grabner und Raffl nicht auf Schutzliste ihrer Clubs – Golden Knights wählen bis Mittwoch 30 Spieler

Toronto/Las Vegas – Alle drei österreichischen Eishockey-Stürmer in der nordamerikanischen National Hockey League (NHL) könnten in Las Vegas landen. Thomas Vanek (Florida Panthers), Michael Grabner (New York Rangers) und Michael Raffl (Philadelphia Flyers) wurden von ihren Clubs nicht auf die Schutzliste (protected list) für den Expansions-Draft wegen des Einstiegs der Las Vegas Golden Knights gesetzt.

Jeder der 30 Clubs musste am Sonntagabend eine Liste von sieben Stürmer, drei Verteidigern und einem Torhüter oder acht Feldspielern und einem Torhüter veröffentlichen, die sie vor einem Transfer zu den Golden Knights schützen. Von den restlichen Spielern muss Las Vegas bis Mittwoch jeweils einen Spieler pro Club auswählen. Die Liste der von Las Vegas gewählten Spieler wird am Mittwoch (21. Juni) veröffentlicht.

Das österreichische Stürmer-Trio findet sich nicht auf der Schutzliste und könnte daher in der kommenden Saison beim Neueinsteiger spielen, falls sich die Golden Knights dafür entscheiden. Der Club aus Nevada mit dem Ritterhelm als Logo stellt die 31. Mannschaft in der Liga. Die Eintrittsgebühr in die NHL betrug 500 Millionen Dollar. (APA; 19.6.2017)