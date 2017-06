Wittgenstein-Preis geht an Innsbrucker Quantenphysiker

Hanns-Christoph Nägerl von der Uni Innsbruck erhält den höchst dotierten Wissenschaftspreis Österreichs

Wien – Zum insgesamt fünften Mal hat ein Quantenphysiker Österreichs renommierteste Auszeichnung für Wissenschafter, den Wittgenstein-Preis, gewonnen: Hanns-Christoph Nägerl, Experimentalphysiker der Uni Innsbruck, steht damit in einer Reihe mit Physikern und früheren Preisträgern wie Markus Arndt (2008, Uni Wien), Jörg Schmiedmayer (2006, TU Wien), Rudolf Grimm (2005, Uni Innsbruck) und Peter Zoller (1998, Uni Innsbruck).

Nägerl, der zu den führenden Experimentatoren mit ultrakalten Quantengasen zählt, erhält das Preisgeld von 1,5 Millionen Euro projektunabhängig für seine Arbeit. Es wird ihm daher vom Wissenschaftsministerium und dem Wissenschaftsfonds FWF, die den Preis vergeben, nicht vorgeschrieben, wofür er die Mittel einsetzt: Es muss nur Wissenschaft sein. Der Wittgenstein-Preis wird genauso wie die Start-Preise, die gleichzeitig projektgebunden an Jungforscher gehen, durch eine internationale Jury vergeben. In diesem Gremium sitzen insgesamt zwölf Wissenschafter, neun davon kommen aus den Bereichen Naturwissenschaften, Technik, Biologie und Medizin, drei aus den Geistes- und Sozialwissenschaften.

Fünf Start-Preise an Wiener Institute

Für die Start-Preise gibt es bis zu maximal 1,2 Millionen Euro pro Projekt. Heuer gehen diese Förderpreise an die Logikerin Vera Fischer vom Kurt Gödel Research Center der Uni Wien, an den Linguisten Hannes Fellner von der Uni Wien, die Molekularbiologin Claudine Kraft von den Max F. Perutz Labs, die Entwicklungsbiologin Andrea Pauli vom Institut für Molekulare Pathologie (IMP), die Materialforscherin Miriam Unterlass von der TU Wien und den Quantenphysiker Wolfgang Lechner von der Uni Innsbruck.

Damit gingen alle Preise in diesem Jahr entweder nach Innsbruck an die dortigen Quantenphysiker oder an die Universität Wien, an Forscher, die in unterschiedlichen Instituten am Vienna Biocenter arbeiten und an die Technische Universität der Bundeshauptstadt. Alle Start-Preisträger müssen sich für den Starting Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC) bewerben und bei Erfolg den Start-Preis wieder zurückgeben. Der Wittgenstein-Preis muss, da er ad personam vergeben wird, auch dann nicht zurückgegeben werden, wenn die Preisträger das Pendant dazu im Europäischen Forschungsrat, den Advanced Grant, erhalten. (Peter Illetschko, 19.6.2017)