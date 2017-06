51-Jähriger in Swimmingpool in Kärnten ertrunken

Unglück bei Pool-Party

Straßburg – Ein 51-jähriger Mann ist am Sonntag in einem Swimmingpool in Straßburg (Bezirk St. Veit an der Glan) ertrunken. Zwei befreundete Ehepaare hatten eine Pool-Party veranstaltet. Der 51-Jährige hielt sich dabei eine Zeit lang alleine im Garten des Hauses auf. Er wurde vom zweiten Ehemann (48) bewusstlos im Swimmingpool treibend aufgefunden. Dieser barg den Verunglückten und begann mit der Reanimation.

Der Verunglückte wurde in der Folge von den Einsatzkräften der Rettung und vom Notarzt versorgt. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät. (APA, 19.6.2017)