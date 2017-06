Nationalrats-Sondersitzung zur Bildungsreform

Neos haben Sondersitzung verlangt und richten eine dringliche Anfrage zur Bildungsreform an Kanzler Kern

Wien – Der Nationalrat debattiert am Montag über die Bildungsreform. Da sich die Regierung am Wochenende nicht mit den Grünen einigen konnte, gibt es dazu allerdings noch keinen Antrag. Die Neos haben eine Sondersitzung verlangt; sie richten eine Dringliche Anfrage an Kanzler Christian Kern (SPÖ).

Keine Mehrheit für Schulautonomiepaket

Die Sondersitzung wird um 09.00 Uhr eröffnet, die Debatte beginnt um 12.00 Uhr. Um 11.00 Uhr informiert Neos-Chef Matthias Strolz in einer Pressekonferenz über die Forderungen seiner Partei. Titel der Neos-Dringlichen ist "Die gescheiterte Bildungsreform der Kern-Kurz-Regierung: Verantwortungslose Machtpolitik und Parteitaktik auf dem Rücken unserer Kinder". Das Schulautonomiepaket konnte bisher nicht geschnürt werden, weil zwar die Koalition einig ist, aber die Zustimmung der Grünen für die Zwei-Drittel-Mehrheit braucht – und diese mit den Regelungen zu den Gesamtschul-Modellversuchen nicht einverstanden sind.

Medizinische Primärversorgung

Aber ein anderes Vorhaben der scheidenden Regierung wird in der Sondersitzung auf Schiene gestellt: Der SPÖ-ÖVP-Initiativantrag zur medizinischen Primärversorgung wird eingebracht und kann damit in der letzten regulären Plenarsitzung vor dem Sommer beschlossen werden. (APA, 19.6.2017)