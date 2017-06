Fahrzeug erfasste Passanten nahe Londoner Moschee

Polizei bestätigt eine Festnahme – Muslimischer Dachverband vermutet Angriff auf Muslime

London – Ein Fahrzeug hat in London in der Nacht auf Montag mehrere Fußgänger erfasst und verletzt. Die Polizei bestätigte eine Festnahme. Ein Notruf sei kurz nach Mitternacht (1.20 Uhr MESZ) eingegangen, der einen "Zusammenstoß zwischen einem Fahrzeug und Fußgängern" gemeldet habe, erklärte die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich um Nordosten der britischen Hauptstadt. Die Polizei sprach von einem "schweren Zwischenfall" in der Seven Sisters Road im Stadtteil Finsbury Park. Nach Angaben des Nachrichtensenders "Sky News" ereignete sich der Vorfall in der Nähe einer Moschee und der U-Bahnstation Finsbury Park.

Augenzeugen zufolge sei ein Minivan in eine Gruppe von zehn Menschen vor der Moschee gefahren. Laut unbestätigten Informationen des "Evening Standard" soll ein Mann mit einem Messer bewaffnet aus einem Fahrzeug gesprungen sein und Passanten angegriffen haben. Mindestens fünf Menschen lagen demnach regungslos am Boden.

Vermuteter Angriff auf Muslime

Der islamische Dachverband im Vereinigten Königreich vermutet einen Angriff auf Muslime. Im Kurzbotschaftendienst Twitter teilte der Muslim Council of Britain mit, dass der Lieferwagen Gläubige überfahren habe, als sie die nahe gelegene Moschee im Stadtteil Finsbury Park am verlassen hätten. Verbandschef Harun Khan twitterte, der Lieferwagen sei "absichtlich" in die Fußgänger gefahren.

Auch die Ramadan-Stiftung hat den Zwischenfall in Verbindung mit Islamhass gebracht. Mohammed Shafiq von der muslimischen Organisation sagte in der Nacht auf Montag: "Ich verurteile diese sinnlose und böse Attacke mit einem Lieferwagen gegen muslimische Gläubige außerhalb der Finsbury-Park-Moschee in London."

Die Moschee sei früher eine Anlaufstelle für Islamisten gewesen sein. Als Imam der Moschee von Finsbury Park hatte der in einem US-Terrorprozess zu lebenslanger Haft verurteilte Abu Hamza gewirkt. Hamza hielt in dem Gotteshaus in den neunziger Jahren radikalislamische und antiamerikanische Brandreden. Die neue Moschee-Leitung hatte in der Vergangenheit Drohungen erhalten.

Mehrere Angriffe

Großbritannien wurde zuletzt von drei Anschlägen erschüttert. Am 22. März war ein Mann mit einem Auto auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren, bevor er einen vor dem Parlament stationierten Polizisten mit einem Messer tötete. Insgesamt fünf Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Der Angreifer wurde erschossen.

Am 22. Mai sprengte sich ein Attentäter bei einem Konzert der Popsängerin Ariana Grande in Manchester in die Luft. 22 Menschen wurden getötet und dutzende verletzt. Am 3. Juni rasten drei Männer mit einem Kleinlaster in Fußgänger auf der London Bridge in der britischen Hauptstadt. Anschließend griffen sie Passenten im Viertel um den Borough Market mit Messern an. Acht Menschen wurden getötet. Die Polizei erschoss die Angreifer. (APA, 19.6.2017)