China und Iran beginnen gemeinsame Militärübung im Golf

Manöver könnten Spannungen in der Region verstärken

Beirut – Vor dem Hintergrund der Spannungen um das Emirat Katar haben China und Iran im Persischen Golf eine gemeinsame Militärübung begonnen. Ein iranischer und zwei chinesische Zerstörer würden an der Übung teilnehmen, meldete die iranische Nachrichtenagentur Irna am Sonntag.

Das Manöver wird demnach im östlichen Teil der Straße von Hormuz stattfinden. 700 iranische Soldaten nähmen daran teil. Die beiden chinesischen Militärschiffe lägen derzeit im iranischen Hafen Bandar Abbas. Es sei die erste gemeinsame Übung seit 2014.

Das Militärmanöver könnte die Spannungen in der Region noch verstärken, nachdem Saudi-Arabien sowie einige andere arabische einen Boykott gegen Katar verkündet hatten. Hintergrund sind Vorwürfe, dass das Emirat islamistische Gruppen in anderen Ländern unterstütze und diplomatische Kontakte zu Iran unterhalte. In Katar befindet sich eine große US-Militärbasis, auch türkische Soldaten sind dort stationiert. In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), die ebenfalls die Beziehungen zu Katar abgebrochen haben, gibt es einen französischen Marinestützpunkt. Die Straße von Hormuz gilt wegen der Gas- und Öllieferungen aus den Golfstaaten in alle Welt als sehr wichtige Handelsroute.

In den vergangenen Monaten hatte die US-Regierung der iranischen Marine mehrfach vorgeworfen, amerikanische Kriegsschiffe in der Straße von Hormuz mit der Entsendung von Schnellbooten provoziert zu haben, die Scheinangriffe auf die Militärschiffe geführt haben sollen. (APA/Reuters, 18.6.2017)