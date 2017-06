USA schießen syrischen Kampfjet ab

Damaskus spricht von "schamloser Aggression", Flugzeug flog Angriff auf IS-Stellungen

Washington – Bei den Kämpfen um den IS-Stützpunkt in al-Raqqa in Syrien ist nach offizieller Darstellung aus Damaskus ein Kampfjet der syrischen Streitkräfte durch die US-geführte Koalition abgeschossen worden. Der Pilot der Maschine werde seit dieser "schamlosen Aggression" vermisst, berichtete die Staatsagentur Sana am Sonntagabend weiter.

Der Jet habe einen Kampfeinsatz gegen Stellungen der Terrormiliz "Islamischer Staat" geflogen, so die syrische Armee. Der Vorfall soll sich demnach am Sonntagnachmittag ereignet haben. In einer ersten Stellungnahme bestätigte die US-geführten Koalition den Abschuss des Kampfjets und begründete diesen damit, dass US-Soldaten durch Bomben des Jets gefährdet wurden. (APA/Reuters, 18.6.2017)