Angriff auf Touristen in Malis Hauptstadt Bamako

Schüsse auf Gelände eines Resorts für westliche Touristen am Stadtrand

Bamako – In Malis Hauptstadt Bamako haben Unbekannte am Sonntag eine von westlichen Ausländern besuchte touristische Unterkunft angegriffen. Anrainer berichteten von Schüssen, die auf dem Gelände am Stadtrand von Bamako gefallen seien. Soldaten der malischen Armee und im Land stationierte französische Soldaten eilten zum Ort des Geschehens, wie ein Reporter berichtete.

Zu möglichen Hintergründen und möglichen Opfern war zunächst nichts bekannt. (APA, 18.6.2017)