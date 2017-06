Der Deutsche heuert beim Zweitligisten Erzgebirge Aue an

Nach zwei Jahren als Cheftrainer beim FC Liefering kehrt Thomas Letsch Salzburg den Rücken und wechselt mit sofortiger Wirkung in die zweite deutsche Bundesliga und heuert beim FC Erzgebirge Aue an. Der 48-jährige Deutsche coachte den Tabellenzweiten der Sky Go Ersten Liga in 72 Partien. Der Nachfolger von Letsch soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. (red. 18.6.2017)