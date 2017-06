"Tatort" Kiel: Sibel Kekillis letzter Fall – Top oder Flop?

foto: orf/ard/christine schroeder

Zum Inhalt von "Borowski und das Fest des Nordens": Kiel, unmittelbar vor Eröffnung der Kieler Woche: Alles bereitet sich auf das Ereignis des Jahres vor. Ausgerechnet jetzt bekommen es die Kommissare Borowski (Axel Milberg) und Brandt (Sibel Kekilli) mit einem besonders rätselhaften Mordfall zu tun. In einer leer stehenden Wohnung wird eine auf heimtückische Weise erschlagene junge Frau aufgefunden. Vom Täter, der sich am Tatort wie in einem Versteck eingerichtet hatte, fehlt jede Spur. Als wenig später eine weitere Leiche auftaucht und klar wird, dass der offenbar skrupellose Täter vor nichts zurückschreckt, um die Polizei abschütteln und wieder in der Anonymität der Stadt untertauchen zu können, sind Borowski und Brandt alarmiert: Haben sie es mit einem Serienmörder zu tun oder vertuscht der Täter einen noch weit perfideren Plan? Das größte Volksfest des Nordens ist mittlerweile in vollem Gange und dies weckt einen immer ungeheuerlicher werdenden Verdacht.