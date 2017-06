Outdoor: Erste Shortlist für Österreich in Cannes

Demner, Merlicek & Bergmann sichert sich mit der Kampagne für Stiegl in der Kategorie Outdoor eine Shortlistplatzierung

Wien/Cannes – Demner, Merlicek und Bergmann erreicht beim renommierten Werbefestival in Cannes für die Salzburger Privatbrauerei Stiegl mit "Crafted with Patience 1" in der Kategorie Outdoor eine Shortlistplatzierung.



Die Sieger werden im Rahmen der Preisverleihung am Montag, den 19. Juni 2017, verkündet. (red, 18.6.2017)

Credits zur Kampagne

Advertising Agency: Demner, Merlicek & Bergmann, Vienna, Austria | Executive Creative Director: Dushan Drakalski | Creative Director: Marian Grabmayer | Art Director: Marco Antonio Do Nascimento | Copywriter: Michael Grill | Account Director: Daniela Berlini | Post Production / DTP: Dominik Sourcé | Photography: Robert Staudinger