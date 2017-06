Deutsche Homeshopping-Sender legen weiter zu

Studie: Jeder Verbraucher in Deutschland bestellte im Durchschnitt für 23,40 Euro – Homeshopping-Sender mit Umsatz von 1,93 Mrd. Euro

Berlin – Viele deutsche Verbraucher kaufen trotz der zahlreichen Internet-Versandhäuser weiterhin über Homeshopping-Fernsehsender ein: Die Branche erzielte im vergangenen Jahr mit Verkaufssendern wie QVC oder HSE 24 einen Umsatz von 1,93 Milliarden Euro, wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eine Studie im Auftrag des europäischen Einzelhandelsverbands ERA berichtete.

Das entspricht einem Plus in Höhe von 100 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Im Durchschnitt bestellte demnach jeder deutsche Verbraucher 2016 bei Shoppingsendern Ware im Wert von 23,40 Euro. Bis 2022 sei ein weiteres Umsatzwachstum um rund 25 Prozent zu erwarten, heißt es in der Studie der Strategieberatung Goldmedia.

Die beliebtesten Artikel im Verkauf über Fernsehkanäle seien Haushaltswaren, Garten- und Küchengeräte, Bekleidung, Kosmetik und Werkzeuge. Die Palette reicht jedoch viel weiter, vom Schwarzwälder Schinken bis zur Kreuzfahrt. (APA, AFP, 18.6.2017)